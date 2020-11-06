網家(8044)旗下PChome 24h購物結盟中華電(2412)首戰雙11傳出捷報，11/5活動開跑第一天消費者反映熱絡，帶動全站銷售動能再攀高峰。雙方合作在MOD推動三重好禮，凌晨0時搶先於MOD首頁導購開賣話題商品「中衛口罩防疫生活組」，2萬片口罩銷售一空，且受惠PChome 24h購物凌晨開賣儲值商品加碼回饋造成瘋搶，以及Pi拍錢包綁指定卡筆筆回饋5％無上限的超狂金流優惠，吸引逾85,000名人次同時在線，此波透過線下導購至線上的促惠活動，刺激全台消費者於深夜透過MOD瘋搶口罩，成功帶動另類銷售話題及買氣，為品牌合作再添加乘效益。

PChome 24h購物今年整合「六大策略」，與消費者共創美好生活，透過首創情境式購物，讓消費者享受沉浸式購物體驗，且強力布局全通路OMO，攜手Global Mall環球購物中心、故宮推動跨界合作模式，更強勢結盟電信龍頭中華電信，增添品牌合作綜效。同時，為打造更優質的服務體驗，持續深化PChome生態圈，透過全方位升級倉儲及物流系統，整合支付、串聯集團會員等服務，優化購物體驗，及藉由MarTech+AI大數據應用，精準鎖定消費者個人化需求，打造全新電商生態圈。

此外，全新「iPhone 12」系列上市，PChome 24h購物開賣iPhone 12 Pro、iPhone 12現貨屢創佳績，宣布將於11/6晚上9點，限量預購iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini，提供64G/128G/256G/512G規格，搶搭雙11重要檔期。

而Pi拍錢包推「PChome線上購物」及「拍享券」優惠，至11/20，除了Pi App綁定玉山Pi拍錢包信用卡，於「PChome線上購物」消費每筆享實付金額5％P幣回饋無上限外，同時，今年Pi拍錢包集結「拍享券」優惠，推出萊爾富、星巴克、家樂福、大潤發、遠東百貨、遠東SOGO百貨、肯德基、Pizza Hut等超過60家通路，搭配Pi拍錢包合作支付的超商超市、百貨購物、生活繳費、餐飲美食等超過18萬家線下、線上通路，打造多樣化服務支付場域，推升Pi拍錢包會員數突破100萬。

Pi拍錢包營運長韓昆舉表示，我們看好今年第4季消費者因邊境管制衍生出的國內各類消費商機，整合雙11線上及線下戰線，提供消費者全方位的支付通路回饋，刺激品牌店家消費力道，活絡雙方經濟加乘效益。

(時報資訊)