水處理環保設備及技術服務商基士德-KY(6641)10月營收1.94億元，較去年同期增28.36%，前10個月營收為14.37億元。基士德-KY指出，10月營收除前期延期交貨持續出貨外，時序接近年終部分急單出現，因此出貨維持高檔創今年次高，法人預估，第4季度營收可望超過第三季，有機會挑戰去年單季新高金額。

基士德-KY浙江平湖二廠新建工程已在10月開工，新產能將於2022年開出。日前IMF對台灣明年GDP預估有3.2%的成長，對大陸預估成長率為8.2%，基士德-KY對未來成長維持審慎樂觀。

基士德-KY表示，基士德積極推廣智慧水務業務，除在台灣參加行政院環保署「新興廢水處理技術研討會暨創新水科技展」、內政部營建署「全面啟動－透視污水下水道智慧管理論壇」、及外貿協會主辦「2020台灣國際水週」外，大陸子公司川源及川研環科也分別於10月受邀參加「中國大陸環境數字大會」及「拓峰研華物聯網合作夥伴會議」，川源並以環境物聯技術創新優秀企業獲頒綠英獎肯定。

(時報資訊)