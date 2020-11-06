電信業iPhone12進入第二回合戰，iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini兩款新機於11月13日正式開賣，資費也紛紛亮相，與先前已開賣的兩機款iPhone 12、iPhone 12 Pro相同，在將綁約時間拉長到48個月後，兩款新機都有0元購機專案，讓果粉更輕易可以入手，藉以衝刺5G滲透率。

中華電(2412)宣布iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini兩款新機於11月13日上午8點，在全台500餘間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣，搭配1399元方案、綁約48個月，iPhone 12 mini就可以享0元購機，iPhone 12 Pro Max則需搭配到2699元資費才可以0元購機。中華電也祭出指定舊機換新機方案、「舊i換5G」舊機回收價加碼再折3000元，頂規旗艦新機iPhone 12 Pro Max(128GB)綁約24個月即可0元入手。

中華電(2412)已經在10月14日即已開放官網「iPhone 12全機型限量預約」客戶反應熱烈，45分鐘內即刻預約額滿，即將上市的兩款機型依當天預約統計，iPhone 12 Pro Max較iPhone 12 mini更受青睞，顯示高階旗艦主力機型仍是果粉的首選，前3名最搶手的預約機型分別為「iPhone 12 Pro Max(256G)太平洋藍」、「iPhone 12 Pro Max(256G)金色」、及「iPhone 12 Pro Max(256G)石墨色」。

台灣大(3045)搭配1399元資費綁約48個月，iPhone 12 mini(128G)能0元帶回家；iPhone 12 Pro Max的28G與256G版本則是搭1899元資費，綁約48個月，手機同樣0元入手，VIP用戶續約可享有最高省5000元優惠，針對租期5年以上老客戶，12月15日前申辦指定專案，享有限時優惠升級VIP。網路及實體門市預購用戶僅需先繳3000元，即可登記限量預購，於12月15日前申辦指定機款及5G專案，再送最高momo幣8000元。

遠傳(4904)宣布，將於今(6)日晚上9:00起，開放iPhone 12 mini/Pro Max限量預購，資費方面搭配「遠傳心5G方案」月付1399元、綁約48個月，iPhone 12 mini(128G)0可元購機，iPhone 12 Pro Max則須搭配2699元資費，方才享0元購機，此外，遠傳還祭出舊換新機保證業界最優，換貴退2倍價差回饋，現折最高25900元、限定機款搭配資費贈Apple Watch SE、老客戶續約最高折5000元、 送5G影音大全配、首次訂閱iCloud免費體驗三個月、申辦行動裝置險送App Store百元購物金、新申辦/攜碼/續約用戶最高可獲得3600元 Apple配件購物金，另外，搭配friDay聯名卡，還有現金回饋，再送行動裝置險2個月月租費折抵。

亞太電(3682)5G「Gt無限」iPhone 12方案，提供999元到2699元5個級距，iPhone 12 mini(64GB)搭配999元資費，專案價16,300元，若選擇2699元資費，專案價0元，約期24個月；全系列再享四大優惠，包括「Gt智慧保鑣」手機保險首月月租0元、舊手機最高現折22,500元、指定資費加贈娛樂無限包，以及指定信用卡享最高12期刷卡分期零利率。

台灣之星則延續iPhone 12/12 Pro預購期間累積申辦量較前年同期成長約4成的態勢，繼續挑戰資費與手機專案價雙雙市場最低價，新申辦/攜碼/續約搭配5G資費方案，月租599元起，即可搭配iPhone 12 mini、12 Pro Max，享5G不限速每月30GB，到量享上網輕速吃到飽；月租799元起享終身4G不限速吃到飽，有用到5G才付錢，每月最高只要加200元，可享5G吃到飽，另外，攜碼手機優惠搭配月租1199元，綁約36個月，享5G終身上網吃到飽、iPhone 12 mini(64G)專案價萬元有找，再享電信業唯一「手機買貴退差價」，此外，台灣之星也針對新一波iPhone 12 mini/12 Pro Max預購再次啟動挑戰「地表最強換購計劃」，於指定時間內不限機款皆可進行鑑賞與折抵，回收價外加碼再折最高3000元。

(時報資訊)