金管會公布國銀最新獲利狀況，2020年9月稅前獲利240.6億元，月減14.4％、年減10.5％，累計前三季稅前獲利2485.7億元、年減13.2％，較前8月13.5％略減。其中，海外分行衰退幅度持續擴大，9月、前三季稅前獲利分別年減67.7％、52.3％。

國銀9月稅前獲利以國際金融業務分行（OBU）達90.7億元，月增6.7％、年增25.9％最強，中國大陸分行2.9億元，雖月減48.3％、仍年增35.1％。海外分行11.8億元，月增39.5％、但年減達67.7％，國內總分行135.2億元，月減達25.7％、年減14.5％。

累計國銀前三季稅前獲利，以中國大陸分行達41.8億元、年增達27.4％最強，OBU以795.3億元、年增2％居次。國內總分行1493.6億元、年減13.5％，衰退幅度與前8月相當。海外分行155.1億元、年減達52.3％，衰退幅度較前8月50.3％持續擴大。

銀行局主秘童政彰表示，國銀今年獲利衰退主因新冠肺炎疫情影響，以及去年比較基期較高。據銀行局統計，2015～2019年國銀前三季獲利分別為2479、2379、2463、2679、2864億元，其中去年創歷史新高。今年獲利仍優於2015～2017年同期，整體表現仍屬穩健。

童政彰表示，中國大陸分行今年9月及前三季維持強勁年成長，主因投資與其他淨收益增加，以及備抵呆帳提列較去年減少。國內總分行9月及前三季獲利衰退，主因資本市場波動加劇，使金融資產帳面價值及處分利益減少。

而OBU獲利雙雙恢復成長，童政彰指出，主因去年比較基期偏低，利息淨收益仍有減少。海外分行表現持續疲弱、衰退幅度持續擴大，主因疫情導致逾放增加、提列備抵呆帳增加、利差縮減等因素影響，其中前三季備抵呆帳提列已年增達117億元。

國銀截至9月底總放款餘額31.1兆元、月增88億元。逾放金額740億元、月減15億元。逾放比0.24％、持平8月及去年同期。備抵呆帳覆蓋率579.84％，月增12.81個百分點、年增2.79個百分點，整體備抵呆帳提列情形仍屬穩健。

(時報資訊)