日前北捷一名警員，趁休假時開車返回高雄老家，晚間突然感到身體不適，便自行前往醫院就診，未料人隨即昏迷，疑因主動脈剝離、出血性休克，今天凌晨宣告不治。其實，像這樣的案例層出不窮，究竟主動脈剝離有多危險？為什麼一旦發生就可能在短時內死亡？

3日常致主動脈剝離年輕化 病發後48小時內死亡

在台灣主動脈剝離發生率遠高於西方國家，以50-70歲男性居多，約為女性的兩倍；近年來，因為生活型態、飲食習慣及工作環境壓力，主動脈剝離的年輕化也逐年增加。

萬芳醫院副院長、心臟血管外科主治醫師施俊哲指出，急性主動脈剝離就如同體內有一顆不定時炸彈，一旦發生若未能迅速就醫，一半以上的病人會在病發後48小時內死亡，嚴重時甚至會猝死；因此，這個急症目前仍是心血管最大挑戰的疾病之一，每年奪走許多人性命，其中包括很多青壯年人。

高血壓控制不佳是常見因素 5大原因也不可忽視

施俊哲提及，主動脈剝離除因血管破裂直接致死外，極有可能因假腔血流壓迫真腔血流導致各個器官缺血；因此，病人的臨床症狀會隨著剝離的位置、範圍而千變萬化。

造成主動脈剝離的原因，高血壓控制不好是最常誘發的因素，另外，先天性主動脈狹窄、先天性主動脈畸形、心臟手術後遺症、馬凡氏症候群及胸部外傷等；值得一提的是，高血壓忽高、忽低控制不佳，是導致主動脈剝離最常見的因素。

治療主動脈剝離 依類型不同對症下藥

針對主動脈剝離的治療，依病情不同而有不同治療，如果是A型的心臟主動脈根部撕裂引發急性主動脈剝離，必須立即進行手術治療；另外，B型的主動脈剝離是主動脈破口在弓部遠端，此時可以用藥物治療，但是如果有併發症發生，動脈主要分支阻塞而造成器官缺血，

持續嚴重高血壓或疼痛、肢體缺血、內臟器官缺血壞死、玻璃範圍擴大，形成動脈瘤或破裂時，則須改採手術。對於動脈剝離痊癒的患者，施俊哲建議，一定要控制良好血壓，避免三高，同時戒菸並禁止劇烈運動，維持規律生活，才能避免主動脈剝離的威脅。

延伸閱讀：

(中時新聞網)