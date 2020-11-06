小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(6日）財經重點。

【1】13檔KD低檔向上 外資挺

美國總統大選即將底定，投資專家建議，此時選股仍宜回歸基本面，個股具有獲利、股價處在相對低檔、技術面KD值處在低檔交叉向上，且外資法人本周回頭買進的標的，有機會在行情震盪中脫穎而出。

【2】兩陣營募款打官司 專家：川普贏面不大

今年美國總統大選格外激烈，白宮大位之爭進入延長賽，川普為保住連任機會打出訴訟戰，拜登也強勢回應將以訟止訟，雙方陣營趕緊向支持者進行募款，以籌措龐大的選舉官司費用。法務專家則表示，即便是訴請法院裁決，川普贏面恐怕也不大。

【3】大買反向ETF 外資迂迴炒匯 央行緊盯

防炒匯，中央銀行和金管會聯手盯上反向ETF。中央銀行外匯局局長顏輝煌5日點名，有外資匯入後，規避投資固定收益商品30％上限的規定，採取「迂迴操作」方式，沒有投入股市，卻大量買進元大、國泰、富邦三檔反向ETF，持有三檔各42％、80％、86％，且統計外資持有反向ETF至10月底餘額為新台幣480億元，助長新台幣升值。

【4】人民幣在岸價 2年半新高

美國總統大選仍在開票，選情膠著導致美元震盪走弱，人民幣兌美元離岸價5日一度順勢飆升到6.6055元，即將叩關6.6元整數大關。在岸收盤價亦大漲738個基點報6.6400元，創近兩年半新高。市場普遍認為，在選舉最終結果出爐前，匯市短線都可能維持巨幅震盪。

【5】二度封城 歐洲Q4經濟預測大砍

歐洲新冠疫情復燃，德法英等主要國家宣布二度封城，恐讓好不容易在今夏冒出復甦苗頭的經濟再次停頓。歐盟5日表示，第二波疫情席捲而來，澆熄歐元區經濟加速復甦的希望。華爾街投行高盛與摩根士丹利亦看壞歐洲展望，雙雙下修其第四季經濟預測。

(中時新聞網)