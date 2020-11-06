拜登領先 川普打法律戰

（10：46）據CNN報導，隨著拜登不斷進擊，川普在喬治亞州的領先幅度持續縮小。在最新一輪所開的1,300選票中，拜登獲得1,154票，而川普只贏得165票。

（10：35）據CNN報導，拜登在喬治亞緊追川普，目前兩人以49.4%的得票率打了平手

資料來源：路透、CNN

（10：14）據路透與CNN報導，在決戰州亞利桑那，已有90%選票開出，在最新一批選票中，川普獲得42,276票，目前以48.5%的得票率，緊追獲31,700票，仍以50.1%領先的拜登。隨著新選票開出，川普終於稍現反擊跡象。

（09：39）據CNN報導，拜登在賓州急追川普，如今川普只以49.7%的得票率領先拜登的49%。

（09：32）據BBC報導，隨著川普在賓州和喬治亞州的領先幅度縮小，還有在內華達州迎頭趕上拜登的希望逐漸黯淡，部分力挺川普的支持者開始指責共和黨，沒有積極挺這位白宮主人。而其中最引人矚目的，就是川普的兩個兒子。

（09：25）據路透報導，亞利桑那州已開出88%選票，拜登仍以50.3%領先川普的48.3%。

（09：20）據CNN報導，賓州只剩不到10%不在籍選票還沒開。要是拜登贏得該州的20張選舉人票，就一舉跨越贏得白宮寶座所需的270張選舉人票門檻。

（09：12）據CNN報導，美國總統川普5日再度發表談話，在毫無證據的情況下，指控選舉舞弊。然而，賓州共和黨籍前參議員桑托榮（Rick Santorum）痛批，他說的不是事實，言語有時甚至充滿煽動性。他甚至強調，「任何共和黨民選官員都不會支持那聲明」。

（08：42）據CNN報導，擁有20張選舉人票的賓州是川普非贏不可的州之一，但據當地選務官說，如今這位白宮主人在該州只領先7.8萬票，而多數計票結果可望在當地時間周四或周五得知。

另外擁有16張選舉人票的喬治亞也是川普輸不起的關鍵州，由於通訊投票灌入，拜登吃了大補丸，如今落後川普的票數只剩不到4,000票。

（08：16）美國大選日已經過兩天，由於選票尚未計完，美國總統川普和民主黨對手拜登在5州呈現拉鋸的態勢，彼此差距十分接近。

(中時新聞網)