櫃檯買賣中心預計於109年11月11日召開上櫃審議委員會，審議台灣微創醫療器材公司(6767)申請上櫃案，OTC表示，希望今年IPO送件能達25家。

台灣微創醫療器材公司係以科技事業申請上櫃，主要從事脊椎植入物相關醫療器材之研發、製造及銷售，申請時資本額2億6390萬元，董事長為梁晃千，推薦證券商係凱基證券及玉山證券；台灣微創醫療器材公司108年合併營業收入為7526萬1000元，稅後盈餘為712萬4000元，每股盈餘為0.3元；109年上半年合併營業收入為4627萬5000元，稅後盈餘為2107萬7000元，每股盈餘為0.8元。

根據櫃買中心統計，截至10月30日，已上櫃家數為780家(包含外國公司33家)，當年度累計上櫃掛牌公司11家(不包含轉投控掛牌1家)，櫃買中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數8家(陞達科技、上洋、亞泰金屬、揚秦、叡揚、智聯服務、長聖、達亞)，俟董事會核議3家(亨泰光、博晟、威健生技)，待審議2家(台微醫、全宇昕)。

(時報資訊)