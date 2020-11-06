台南一名人夫看到老婆經常背著他滑手機，事後發現竟然是與前男友網愛，但某日趁著老婆不注意時，偷偷查看簡訊內容，竟然發現傳給前男友的訊息中，突然出現一句「我最近經期怪怪的」，對方竟然還秒回「我有戴套」，讓人夫頓時驚覺遭戴綠帽，立刻蒐證提告，台南地方法院認定小王須賠償人夫35萬元，仍可上訴。

判決書記載，已婚A女從2017年起，就透過朋友，與舊情人重新搭上線連絡，原本兩人只是透過手機聊天，或是互傳訊息，但是2018年農曆過年期間，雙方約在屏東見面，舊情復燃下天雷勾動地火，一見面就到旅館床戰，事後又互約到台南出遊，再度前往某飯店開房間。

被蒙在鼓裡的人夫，直到發現妻子經常背著他偷偷滑手機，某天趁老婆不在，立刻檢視手機裡的簡訊，竟然發現老婆傳給一名不知名男子的簡訊中，竟然寫「我最近經期怪怪的」，對方竟然還秒回「我有戴套」，讓人夫頓時自己戴了綠帽，立刻蒐證向地檢署提告。

法院審理期間發現，小王坦承曾多次和女方發生關係及透過手機傳過曖昧訊息，但堅稱不知對方已婚。但查看雙方對話紀錄後，男方曾傳訊給人妻表示，「妳離的了嗎」、「妳怎麼不說，妳結了婚，生小孩，我會不會在意呢」、「別忘了！妳還有家庭好嗎？是我破壞了妳們」等語。法官認為小王明知對方已婚，，雙方仍發生性行為，因此判賠35萬元，全案可上訴。

(中時新聞網)