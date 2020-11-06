美國總統開票持續進行中，民主黨候選人拜登只差臨門一腳就能入主白宮，讓不少川粉大崩潰，也擔憂拜登當選的話，是否將影響美中台的政策。對此，前國大代表黃澎孝也發文表示，放心啦！70年來曾出兵保台的都是民主黨總統。

前國大代表黃澎孝在臉書發文表示，放心啦！70年來出兵保台的都是民主黨總統。自從情勢逆轉後，拜登當選的機會變大，而全世界最支持川普的台灣，相信有很多人都一夜難眠，但其實拜登當選有那麼嚴重嗎？

黃澎孝指出，之前就再三強調過，不論是共和黨或民主黨，美國歷任總統看待兩岸問題，都是以「美國的利益為最高考量。」事實上，美國重返亞洲的戰略調整，是在民主黨的前總統「歐巴馬時代」就已經展開了。

黃澎孝透露，川普的印太戰略也是在歐巴馬的基礎上發展出來的。換言之，在外交政策與美國國家戰略安全的考量上，民主黨和共和黨基本上並無二致，這也是為什麼美國國會諸多的「友台法案」都是在兩黨一致支持下通過的。

黃澎孝提到：「說白了，反共、抗中、挺台，都是兩黨一致的高度共識」，就算是民主黨的拜登入主白宮，這項基本政策也沒有任何改變的理由，甚至於拜登會為了撇清關係，採取更強硬的立場處理美中關係和兩岸問題。

黃澎孝也說，不管是共和黨的「印太戰略」或是民主黨的「重返亞洲」，台灣都是在美國西太平洋地區控制台灣海峽與巴士海峽的關，也是美國在第一島鏈的中流砥柱。簡單來說，台灣本身就是個「戰略寶島」。對美國總統來說，並不是押對寶才會獲得美國的支持。

黃澎孝分析到，就台灣過去71年的歷史經驗，蔣介石曾「押錯寶」的杜魯門事件，在1950年6月韓戰爆發後，美國仍迅速主動派第七艦隊協防台灣；另一位民主黨籍的克林頓總統也曾在1996年台海危機時，馳援保台。所以力挺川普的台灣同胞們，放心啦！美國曾經出兵救台的都是民主黨總統，就算拜登當選，我們也可以一樣安心。

貼文引發網友熱議，「我真的是擔心拜登是不是失智變成傀儡」、「我還是唯一支持川普」、「還有賀錦麗要擔心的」、「看了你的分析，就放心許多」、「美國真是太神奇了」、「川仔這次實在後繼無力」、「所言極是」。

放心啦！70年來， 出兵保台的都是民主黨總統 美國大選的開票還在進行中⋯⋯ 但是，川普總統今早一覺醒來， 卻發現情勢逆轉🆘🆘🆘🆘🆘 似乎... 由黃澎孝發佈於 2020年11月4日 星期三

(中時新聞網)