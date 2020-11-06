美國總統大選雖仍在開票階段，但原本形勢一度看好的川普，在多個搖擺州瞬間遭到翻盤，包括威斯康辛州、密西根州都被拜登微幅超車。民主黨總統候選人拜登今日宣示，他無疑將成為最後贏家。政治大學外交系教授盧業中指出一大現象：台灣由國民黨執政時，美國多由民主黨執政；台灣由民進黨執政時，美國多由共和黨執政，可見雙邊關係與互動狀況，而一旦拜登勝選，民進黨與民主黨將有一個磨合階段。

盧業中接受香港媒體《中評社》專訪表示，台灣從1996年總統直選以來，每當由國民黨執政時，美國多由民主黨執政；台灣由民進黨執政時，美國多由共和黨執政，雙方政黨輪替狀況可謂一致，這是一個重要的現象。因此，就過去的關係與交流脈絡來看，民進黨與民主黨的互動值得觀察，一旦拜登勝選，雙方將有一段「磨合期」。

盧業中分析，選舉過後美國社會將嚴重分裂，因為民主黨與共和黨支持者的調性與議題主張迥然不同，且開票結果如此膠著一反民調結果，以致結果至今懸而未決，選民情緒極度緊繃、雙方對立一觸即發。不僅如此，在選戰操作下，美國對中國的反感也創新高達73%左右，這些都是美國選後需要去修復的。

綜觀以上，盧業中強調，川普與拜登最大的差異就在於對中國的態度，川普將中國視為威脅，拜登則將其視為必須嚴肅以對的競爭者。縱然拜登勝選美中關係也不會好，但至少政策步伐會有所調整；對台軍售方面，若川普連任就延續目前狀況，若拜登勝選台灣執政黨就可能得面臨一段「磨合期」。

(中時新聞網)