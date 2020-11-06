子宮頸糜爛是婦科門診中常見的案例，根據統計，大約有超過半數的婦女都有類似困擾，不過，正是因為大家對子宮頸糜爛所知不多，因此聽到的第一個反應通常都是驚訝與恐懼。子宮頸糜爛真的那麼可怕嗎？

子宮頸糜爛其實是「子宮頸外翻」 多發生在懷孕、產後、術後及服用避孕藥

為何子宮頸會糜爛？婦產科醫師石光興解釋，「糜爛」的說法有點言過其實，在醫學上的正確名稱應該是「子宮頸外翻」，嚴格來說，子宮頸糜爛算不上疾病，只是因為對此疾病不了解，使得婦女只要聽到有類似症狀或被指稱有子宮頸糜爛，就直接聯想到子宮頸癌，而產生恐慌。

石光興指出，造成子宮頸糜爛的主因，通常是婦女在產後或術後造成子宮頸的損傷，使得移形帶出現外翻的症狀，讓柱狀上皮外露出來，這時內診時就會看到紅色不規則的柱狀表皮，外觀看起來就像子宮頸破了一層皮，才被誤認為子宮頸糜爛；不過，若婦女本身的血中動情激素濃度較高，例如懷孕或正在服用避孕藥時，也有可能造成子宮頸充血，出現類似糜爛現象。

子宮頸糜爛係因感染所致 分泌物多、不正常出血是症狀

有子宮頸糜爛的婦女，通常是因為陰道分泌物過多，且出現不正常的出血現象，在性交時疼痛或行房後出血而就醫。石光興說，子宮頸糜爛常是因為感染所造成的子宮頸發炎現象，黴菌、細菌、滴蟲等都可能是感染源，因此，陰道會有較多量的分泌物，有時還可能帶有難聞的味道，甚至會造成疼痛或搔癢等症狀。

有些症狀輕微的患者，是沒有明顯的自覺症狀，可能只是單純的白帶略為增多，因此經常容易被忽略，但中度、重度子宮頸糜爛的患者，除了白帶增多，且白帶中夾帶血絲，最典型的還是在性交後出血。

出現腰痠背痛、小腹墜脹或頻尿 小心發炎現象蔓延到其他器官

由於子宮頸與子宮旁結蒂組織直接相通，發炎的現象會經由淋巴循環擴散到骨盆腔而導致，令人產生腰痠背痛、小腹墜脹或頻尿等症狀，這表示發炎現象已經蔓延到其他器官，就必須做進一步的診斷才行。

雖然大部分的子宮頸糜爛只是生理現象，但臨床上真正病理性的子宮頸糜爛，則是指子宮頸表皮出現充血發炎的現象，這時就不能輕忽了。

此外，病理性的子宮頸糜爛主要是因為感染所致，因此經常容易陰道感染者，包括孕婦、糖尿病患者，或者長期使用抗生素、有多重性伴侶或性生活過度頻繁者，更應小心預防。

治療子宮頸糜爛依感染菌種而定 通常只需塞劑治療一個療程

一旦發現罹患子宮頸糜爛，石光興強調，第一步就應先做子宮頸抹片檢查，必要時也可直接做切片或陰道鏡切片檢查，若結果正常，就只需對發炎現象進行治療即可。

目前這類患者的治療方式主要是看感染的菌種而定，通常只需使用塞劑治療一個療程即可，除非有嚴重出血或久治不癒的患者，才需要接受冷凍、雷射或電療等，現在也有些子宮頸局部使用的擦塗藥水，可以治療輕微的子宮頸糜爛。

不過，若是因懷孕生產所導致的子宮頸糜爛，會在產後逐漸消退；如果是因為吃避孕藥的緣故，也應會在停藥後有所改善。因此，臨床上也有些輕微子宮頸糜爛患者採不治療的方式，讓它自行修復癒合，但是若情況嚴重，引起出血或下腹疼痛，就一定不能輕忽，務必立刻加以治療。

預防子宮頸糜爛 平日需保持良好衛生習慣

石光興表示，糜爛是因感染所造成，且大多是像黴菌所引起的，只要在潮濕的環境，或身體抵抗力較弱時，如月經前後、排卵期、懷孕、服用消炎藥或抗癌藥、糖尿病等症狀，就容易受到感染此外，來自肛門的大腸桿菌、腸球菌等，也會在如廁或性交、更換衛生棉時，把菌種帶進陰道而感染。

因此，建議除了平常不要有沖洗陰道的習慣外，穿著通風吸汗的內褲、注意局部清潔，上完廁所後，切記衛生紙由前往後擦拭，且避免濫交，使用保險套等良好衛生習慣的養成，才能預防各種感染。

子宮頸癌多與人類乳突病毒有關 子宮頸糜爛不會造成子宮頸癌

值得一提的是，子宮頸糜爛多為感染導致，所以跟子宮頸癌沒有太直接的關係。這是因為子宮頸癌的成因，根據醫學證實，有9成9以上的患者，是來自於人類乳突病毒（HPV）的感染，但由於受到乳突病毒感染後，子宮頸也會呈現糜爛現象，因此需要先以切片檢查確認是否非子宮頸癌後，再開始治療子宮頸糜爛。

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(中時新聞網)