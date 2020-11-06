苗栗縣後龍鎮火車站，4日深夜出現一名曝露狂，對一名剛下打工下班的在職女學生狂露鳥，少女花容失色狂奔200公尺回租處向朋友求助，轄區後龍分駐所接獲報案後全力偵辦，5日晚間逮捕26歲的徐姓青年坦承犯案，偵詢後移送法辦。

4日晚間22時許，一名剛打工下班的在職女學生，徒步走回租屋處，行經後龍火車站後站旁公園時，突然有一名光溜溜的男子跑出來對女學生裸露下體，少女見狀花容失色狂奔逃跑回租住處向友人求救，事後向校方反映，學校也立即啟動輔導機制，通報校內同學注意自身安全，並與警方連繫管道通報。

苗栗縣警局局長翁群能獲悉，立即指示縣刑大、婦幼警察隊、少年警察隊及竹南分局成立聯合專案小組全力查緝，因案發地點地處偏僻，附近無民宅住家，故以案發地為中心點劃定同心圓，過濾鄰近路口監視器及訪查案發時段經過的車輛駕駛人，銷定26歲的徐姓男子涉有重嫌，警方立即前往徐姓男子住處查緝，經突破心房徐男坦承犯下此案。

竹南警分局長林永勝表示，校園學生安全為當前社會矚目案件，案發後也與校方保持密切連繫，對學生施以自身安全教育宣導，協助校方對學生上下學行經路線，檢視錄影監視器、路燈等道路設施是否完善，以形成學生上下學安全走廊，同時呼籲學生在校外儘量能攜伴同行或請家長接送，避免單獨在偏僻道路行走，同時也責成轄區分駐所加強學校周邊及鄰近學生租屋地點加強巡守，以維護學生人身安全。

(中時 )