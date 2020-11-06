Coach Silas is excited to get to work. pic.twitter.com/LfJTkesvAo — Houston Rockets (@HoustonRockets) November 5, 2020

火箭6日替新上任的總教練西拉斯與總管史東舉辦記者會，兩人透露兩大重要訊息，其一是火箭仍全力爭冠，其二則是火箭即將改變以往的小球打法，不再堅持放棄使用大個球員，西拉斯說：「在當今NBA，你不能只用一種風格打球！」

以往在丹托尼執教期間，火箭經常使用五小陣容，場上甚至沒有中鋒，西拉斯表示，「未來小球打法只是我們的一部分，無論在攻守兩端，我們想要變得更加難以預測。」等同宣布火箭將會重新放上傳統中鋒球員，不會流於單打獨鬥。

「我很期待跟哈登、韋斯布魯克合作，對我來說，這是我執教生涯第1次，球隊處於贏球位置之上，這種感覺很棒，」西拉斯表示，「球隊並非處在世代交替或改朝換代的階段，我要考慮的是怎麼奪冠，這讓我很興奮，也會做好準備。」

史東除了附和西拉斯的說法，更強調火箭不再不用中鋒，「無論是大個或小個陣容，我期待西拉斯能有更多選擇。我們經常討論到一件事，面對不同的對手，我們應該排出不同打法與陣容，所以我不會在休兵期說出，我們不再需要6呎7以上的球員。」

(中時 )