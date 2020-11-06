行政院農業委員會農業試驗所鑒於生鮮蔬果外銷出口的保鮮與冷鏈運送是提升農業經濟價值的關鍵，今年度已委託台灣國際物流暨供應鏈協會舉辦一系列生鮮蔬果採後處理暨冷鏈物流人才培訓及參訪，本月4日在中興大學舉辦大型「生鮮蔬果採後處理暨冷鏈物流應用」國際研討會，探討導入冷鏈物流的應用，以協助我國農產品拓展市場。

活動邀請農委會陳駿季副主委、農委會農試所林學詩所長及中興大學薛富盛校長致詞。陳駿季副主委特別強調過去農委會注重栽種的品質，現在因同時考量消費者注重的到貨品質，就必須要同時注重採後處理及冷鏈物流的技術。

研討會上午場次特別邀請來自美國加州UC Davis及夏威夷大學兩位學者預錄鳳梨與芒果採後處理之專題演講，並即時連線與國立臺灣大學吳俊達副教授、中興大學林慧玲教授、陳京城助理教授及農試所徐敏記助理研究員進行線上論壇及與談。

下午場次則邀請好好物流陳永賢副總經理、研華科技林威佐協理、台農發洪忠修董事長擔任冷鏈物流應用專題演講，並邀請全日物流陳旭初董事長及律僑國際物流葉建明總經理，參與由秦玉玲理事長主持的論壇與談，探討冷鏈物流及智慧物聯網AIOT如何協助台灣蔬果在國內外進出口儲存與運送間，解決產業痛點及價值提昇。

(工商 )