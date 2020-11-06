日本海事協會（ClassNK）已為以液化天然氣（LNG）為動力的汽車運輸船（PCTC）「SAKURA LEADER」標記「數位智能船」（DSS）船級符號。此船係由日本郵船株式會社（NYK Line）向新來島造船廠（Shin Kurushima Dockyard Co. Ltd.）下單訂造，成為入級該協會船級的船舶中，首艘獲得「DSS」船級符號的船隻。

作為該協會針對創新數位技術而提出之新倡議「創新認可服務」的一部份，協會先前已公布了「數位智能船舶指導方針」，為配備先進數位技術之船舶，制定了船級符號認證流程。

「SAKURA LEADER」為首艘於日本建造、以LNG為燃料的PCTC船，已於今年10月28日交船。NYK表示：「從這艘船開始，NYK將陸續採用新一代更環保的船，逐步汰換PCTC船隊中的舊型船隻。」

該協會表示，在收到NYK委託新來島造船廠提出的申請後，即著手針對此艘搭載最新數位技術的船舶進行審查，在書面資料、船圖審查以及現場調查都順利完成並確認符合規範後，該協會針對不同功能，為「SAKURA LEADER」標記以下三種船級符號：「DSS(EE)」：針對能源效率分析功能；「DSS(MM)」：針對機具監控功能；「DSS(CNS)」：針對船上數據處理及傳送至岸上的功能。

協會執行董事兼技術本部長菅勇人（Hayato Suga）對此表示：「本協會已為這艘極具開創性、以LNG為燃料的 PCTC『SAKURA LEADER』加註DSS船級符號。我很高興本協會能夠在相關指導方針公布僅兩個月左右，就頒發出首張有DSS的船級證書。我衷心的感謝NYK與新來島造船廠的大力合作，讓我們能夠迅速又順利的完成認證。核發此船級符號乃是我們在推動先進技術方面的重要里程碑，也是未來認證流程的典範。」

(工商 )