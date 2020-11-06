IC設計廠服務廠創意（3443）公告第三季財報，單季稅後淨利達1.06億元，相較2020年第二季大幅成長189.6％，並創下三季以來高峰，每股淨利0.80元。法人指出，創意下半年在人工智慧（AI）、網通等高階製程委託設計案（NRE）挹注之下，業績將可望繳出明顯優於上半年成績單，全年合併營收年增幅至少可望兩成起跳。

創意第三季合併營收為35.29億元、季成長20.6％，寫下七季以來新高，毛利率季減7.1個百分點至26.4％，稅後淨利1.06億元、季增189.6％，每股淨利0.80元，優於第二季0.27元及2019年第三季的0.76元。

法人指出，創意下半年在AI、網通、伺服器連接元件等產品委託設計案帶動下，業績開始全面回溫，預期下半年營運將可望明顯優於上半年水準，且在全年委託設計案業績年增幅三成狀況下，2020年合併營收將可望繳出年增幅至少兩成起跳的成績單。

(工商 )