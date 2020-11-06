3D體驗、3D設計軟體、3D數位模擬和產品生命週期管理（PLM）解決方案商達梭系統（Dassault Systemes）與長期專業代理達梭系統SIMULIA的士盟科技，再度攜手於臺北舉辦第25屆2020年SIMULIA臺灣用戶大會（2020 SIMULIA Taiwan Regional User Meeting），邀請眾多產官學界多位專家學者及用戶共襄盛舉，匯聚數百位用戶出席相互學習與分享SIMULIA應用和工程技術領域的最新資訊，並探討企業如何透過達梭系統SIMULIA解決方案，改變在產品設計、生產和技術支援的方式。與會者除了能在現場看到最新和最佳的SIMULIA解決方案，亦能與用戶相互分享SIMULIA應用的實務經驗。

達梭系統與士盟科技合作舉辦的第25屆SIMULIA臺灣用戶大會，希冀為各產業用戶間建立交流平台，亦希望透過大會聆聽用戶體驗，提供絕佳服務。本次大會除邀請到達梭系統臺灣銷售總監張銘輝出席，分享模擬驅動的智慧設計和製造以及在增材製造中的應用，解密達梭系統如何利用模擬分析加速其設計外，達梭系統長期合作夥伴士盟科技亦在現場介紹SIMULIA 2021全新功能，並展示最新和最佳的SIMULIA應用。

達梭系統大中華區總裁張鷹表示，近年來，達梭系統針對SIMULA模擬分析品牌投入許多心力；2005年以SIMULIA Abaqus為首，逐年整併各多重物理場軟體，包含在2016併購CST電磁場分析軟體、2017併購XFlow流體力學分析軟體，已拓展出完整的CAE整合平台。近年5G產業蓬勃發展，高速度、低延遲的要求提高，電磁場的模擬需求就更加重要。臺灣是達梭系統很重要的市場之一，我們將持續透過全球領先的模擬解決方案，與本地合作夥伴攜手合作，推動各產業共同體驗與成就創新，實現永續發展。

第25屆SIMULIA區域用戶大會亦邀請產官學多位學者專家蒞臨出席，擔任主題演講嘉賓，分享應用實例及未來的產業趨勢。包含聯寶電腦臺北機構部總監陳基富，分享如何應用數位雙生實現智慧製造，以強化創新力、成本與技術競爭力。國家運輸安全調查委員會楊宏智主委與莊禮彰組長，將以SIMPACT Rail 模擬分析為例，闡述如何運用工程技術於運輸安全調查，並帶動國內智慧運輸產業發展。中興工程顧問執行副總經理余信遠與明門實業執行副總經理王瑞璐亦將蒞臨，分享SIMULIA於土木建築與傳統產業之多元應用。士盟科技蔡旭程協理則解析面對未來的超大模型計算，士盟如何超前部署，提供新的分析思維。

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