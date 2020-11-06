櫃買中心今（6日）上午9時，舉辦中國信託銀行與永豐銀行兩檔可持續發展債券上櫃掛牌典禮，資金用途皆包含具有綠色及社會效益之放款，象徵我國永續發展債券市場邁向全新里程碑。

櫃買中心表示，該兩檔可持續發展債券發行量均為10億元，且均為5年期，中國信託銀行及永豐銀行的票面利率分別為0.43％及0.46％，均創下兩家銀行金融債融資成本的歷史新低，極具市場指標性意義，藉由國內金融機構率先取得可持續發展債券資格認可與發行上櫃，可望發揮示範作用，成為市場的標竿案例。 中國信託銀行可持續發展債券主要用於太陽能專案之融資及政府部門專案等融資，分別屬於綠色投資計畫類別中的「再生能源與能源科技發展」、「能源使用效率提升及能源節約」、「溫室氣體減量」、「廢棄物回收處理或再利用」，以及社會效益投資計畫類別中的「社會經濟發展和權利保障」、「可負擔的基礎生活設施」、「基本服務需求」、「可負擔的住宅」。

永豐銀行可持續發展債券主要為太陽能設備之融資，以及針對受疫情影響之中小企業融資方案與投資台灣三大方案，分別屬於綠色投資計畫類別中的「再生能源與能源科技發展」及社會效益投資計畫類別中的「創造就業及可以減輕或避免因社會經濟問題所導致失業的計畫」。

(工商 )