由科技股領軍，周四美股再度大漲，投資人看好美國大選結果很快就能抵定，以及共和黨將保住參議院掌控權，可防堵拜登執政後任何可能削弱企業獲利的重大政策變革。

隨著搖擺州持續進行計票工作，投資人開始放棄大選前的謹慎布局，帶動了華爾街所有主要指數連續第4個交易日上揚。

市場普遍預期財政激勵方案終會出爐，但由兩黨分治的參眾兩院所達成的任何協議，規模都可能遠不及原先預期，最後可能迫使聯準會向金融體系挹注更多資金，進而為股價帶來支撐。

聯準會（Fed）周四的會後聲明亦為市場帶來短暫提振。聯準會維持寬鬆貨幣政策不變，並再次承諾將盡其所能維持遭新冠疫情重創的經濟。在會後記者會上，聯準會主席鮑爾表示，聯準會不考慮直接為財政活動提供資金。

保德信金融集團首席市場策略師Quincy Krosby表示，聯準會的決議符合市場預期。現在是有對經濟情勢與經濟前景的擔憂，但基本上，我不認為聯準會的決議讓市場感到意外，他們保持了寬鬆立場，並認為需要財政激勵措施。而在選舉仍在計票的情況下，聯準會很難在這個時候讓自己涉入。

拜登在贏得密西根州與威斯康辛州後，距離入主白宮更為接近，但民主黨似乎不太可能從共和掌手中奪下參議院的多數席次，擔心由民主黨完全執政的新政府將收緊對大型科技企業的監管，以及調升企業稅的投資人鬆了一口氣。

但部分市場人士警告，目前尚不確定國會是否仍將維持分治狀態，因此市場仍有受到衝擊的些微可能性。

周四收盤，道瓊工業指數漲542.52點或1.95%，為28,390.18點。標普500指數漲67.01點或1.95%，為3,510.45點。那斯達克指數漲300.15點或2.59%，為11,890.93點，距離9月2日創下歷史收盤新高僅一步之遙。

本周以來的強勁升勢，帶動三大指數同步創下將近7個月來最大的4日百分比漲幅，以及朝創下4月以來最大單周漲幅前進。本周以來，道瓊指數漲7.1%，標普500指數與那斯達克指數分別漲7.4%與9%。

費城半導體指數周四大漲4.40%，創下歷史新高。科技股指數勁揚3.12%，給標普500指數帶來的提振最大。臉書與亞馬均漲逾2%。網飛、蘋果與微軟漲逾3%。

高通本季展望優於市場預期，並看好明年5G智慧手機銷量穩健增長，股價應聲飆漲12.75%。

標普500指數11大類股，僅能源股下跌，終場微跌0.04%。

VIX波動率指數觸及3周低點，終場下跌6.73%，報27.58點。

工業氣體生產商林德集團（Linde）股價飆升6.15%，帶動標普材料股大漲4.05%，站上歷史新高。

(時報資訊)