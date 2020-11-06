半導體檢測廠—閎康(3587)前3季財報出爐，其中第3季稅後盈餘為1.34億元，年增2倍，創下單季歷史新高，累計前3季稅後盈餘為2.61億元，已超越去年全年獲利，每股盈餘為4.2元。

閎康業務分為材料分析(MA)、故障分析(FA)、可靠度分析(RA)，由於大客戶積極推進先進製程，7月以來MA之業務量大增，公司新購置之相關機台陸續投入分析行列，在利用率接近滿載情況下，台灣實驗室業績較去年同期明顯提升，對毛利亦有有顯著貢獻。

在海外部分，5G商轉帶動新產品開發、數據中心、AI等領域，其中檢測為晶片研發過程中之必經過程，閎康協助客戶加快研發腳步，RA、FA需求量大增，推升上海、廈門實驗室業績顯著成長；日本市場因車用市場回溫，且客戶積極投入電動車之研發，相關晶片MA需求增加，營收持續有亮眼表現，年成長性優於其餘實驗室，亦讓今年海外子公司包括日本、廈門、上海皆呈現獲利狀態。

除3個地區實驗室因需求帶動設備利用率提升之外，第3季表面分析(SA)需求亦明顯提升，優於年初之規劃，SA屬高技術門檻之領域，需求主要來源為第三代半導體，包括氮化鎵、碳化矽晶片之研發，在汽車電氣化趨勢帶動下，需求與日俱增，其中大陸地區欲於第三代半導體彎道超車，亦加速相關檢測之需求。

閎康第3季合併營收為8.18億元，季成長10%，單季合併毛利率30.6%，營業利益1.26億元，稅後盈餘為1.34億元，單季每股盈餘為2.15元，營收及營業淨利同步創下單季歷史新高，累計前3季合併營收為22.39億元，年成長21.75%，合併毛利率為28.36%，營業淨利為3.05億元，年成長39.27%，稅後盈餘為2.61億元，年成長54.44%，已超越去年全年獲利，每股盈餘為4.2元。

(時報資訊)