美國大選結果目前雖仍未確定，不過目前看來若無意外拜登可能將勝選，大選不確定因素可望慢慢消除回歸基本面，台股5日盤中雖觀望氣氛較重，但仍以上漲50點收在12918點，成交量為1742億元。

看法不變，不論誰當選下任美國總統，不確定因素將消除而回歸基本面。縱使若因拜登勝選而川普提出法律訴訟而讓結果多拖了幾天，美股和台股頂多也是多震盪整理幾天。當美下任總統確認不確定因素消除或11月中前後第三季財報公布完，台股可望向上突破區間盤整再創歷史新高上去。(倫元投顧提供)

(時報資訊)