《晨間解盤》待美大選塵埃落定 台股回歸基本面(倫元投顧提供) 08:522020/11/06 時報資訊 時報、晨間解盤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國大選結果目前雖仍未確定，不過目前看來若無意外拜登可能將勝選，大選不確定因素可望慢慢消除回歸基本面，台股5日盤中雖觀望氣氛較重，但仍以上漲50點收在12918點，成交量為1742億元。 看法不變，不論誰當選下任美國總統，不確定因素將消除而回歸基本面。縱使若因拜登勝選而川普提出法律訴訟而讓結果多拖了幾天，美股和台股頂多也是多震盪整理幾天。當美下任總統確認不確定因素消除或11月中前後第三季財報公布完，台股可望向上突破區間盤整再創歷史新高上去。(倫元投顧提供) (時報資訊) #台股 #回歸基本面 #不確定因素 #拜登 #倫元投顧 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《晨間解盤》短多震盪難免 景氣行情啟動(倫元投顧提供) 08:182020/11/06 財經 1分鐘讀財經》美大選漸明朗 外資挺13檔台股 08:152020/11/06 財經 嘸驚！ 恐慌指數創七個月最大跌幅 04:102020/11/06 財經要聞 國票金前三季獲利 創15年新高 04:102020/11/06 金融．稅務 能源電子領軍 台股站上12900點 04:102020/11/06 財經焦點 5G題材夯 富邦科技ETF搶手 04:102020/11/06 產業特刊 美選僵局 台灣糾結 04:102020/11/06 時論廣場 陸港觀盤－內需消費有撐 結構行情持續引領A股 04:102020/11/06 全球財經 大買反向ETF 外資迂迴炒匯 央行緊盯 04:102020/11/06 財經要聞 差6票跨270門檻 拜登勝券在握 川普遷怒福斯 04:102020/11/06 國際大事 財經熱門新聞 搶老美肥單 台積電死敵將供應陸企5奈米晶片 - 財經 1分鐘讀財經》美大選漸明朗 外資挺13檔台股 - 財經 陸半導體連成熟製程都不如台積電 業界曝最大差別 - 財經 華為硬起來 為救孟晚舟狂告美政府16部門 - 財經 內升！陽明總座呼之欲出… - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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