南韓男星安宰賢（안재현）與「韓版杉菜」具惠善從去年８月鬧婚變，遭到對方反控嫌她胸部不性感，宛如八點檔的婚姻終於在今年7月15日畫下句點，正式結束4年婚姻。離婚後雙方近況都被外界關注，近日安宰賢曬出幾張大頭照，消瘦的臉龐引起網友討論。

安宰賢和具惠善原本是演藝圈模範夫妻，時常在實境節目放閃曬恩愛，未料鬧出婚變後，安宰賢在去年10月就把Instagram全淨空，並陸續退所有人追蹤，疑似想完全斷乾淨過往種種，直到今年10月才開始回歸社群軟體，當時PO出兩張全身照，他穿著針織衫和短褲，不但臉形清瘦不少，長腿也細到爆炸，和過往有精實線條的模樣出現落差。

隔了一個多月，安宰賢5日又在Instagram上傳一張六宮格大頭貼，難得曬出近距離照片，只見他留著清爽的黑色短髮，穿著純白上衣，時而低頭、閉眼或看鏡頭，十足展現模特兒氣場，但是臉形明顯又瘦了不少，下顎線條很明顯，讓不少粉絲看了很擔心，直呼：「也瘦太多了」、「希望都有好好吃飯」，並期待他帶著新作品回歸演藝圈。

安宰賢去年和具惠善婚變鬧到撕破臉，當時他被女方指控嫌棄乳頭不性感，又死咬出軌同劇女星，不過說詞反覆，遭到女星連番打臉，加上安宰賢始終保持靜默，讓原本的風向改挺安宰賢。具惠善離婚後，不僅開經紀公司、畫展，還擔任第22屆富川國際動漫節（BIAF2020）的長篇競爭評審，大動作衝刺演藝事業。

(中時新聞網)