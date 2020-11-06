27歲美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande）以性感形象為人所知，超廣音域和撩人聲線讓她的人氣居高不下，IG擁有2億追隨者，專輯也一張接著一張發，最新歌曲《34+35》更是隱喻性愛體位，超露骨的歌詞和饒舌女王Cardi B有得一拚。

年紀輕輕的亞莉安娜曾打破不少紀錄，最著名的就是她獨佔告示牌單曲前3名，同時亞莉安娜也是葛萊美獎得主，更2度被《時代雜誌》選為「百大影響力人物」，她在上月底發行第6張專輯《性感到位》（Positions），歌名含有多種意義，包括與情人相處的角色變化及床上體位。

亞莉安娜過去曾有幾段轟轟烈烈的愛情，如今終於找到對的人，她也在關係中越來越懂得愛自己和應對進退，主打歌《Positions》就是想表達亞莉安娜對愛情的處理已經進入一種十分自在成熟的階段，同時也暗喻她上得了廳堂，也進得了閨房，可以在床上配合對方所有需求。

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而新釋出的《34+35》更是偶包全拋，亞莉安娜毫不避諱表示，這就是一首歌頌性愛的歌曲，「這首歌越煽情、越露骨越好」，被問到是否會影響到青少年歌迷，她也直率地回答：「父母要認知一點，他們（青少年）就是會嘗禁果，不如趁這機會和子女聊聊健康的性教育。」

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然而亞莉安娜仍會緊張，害怕這首歌搶走了專輯焦點，讓其他用心創作的歌曲被忽略，「它只是一首好玩的歌曲，而它絕對值得收在專輯裡。我認為我做的事都加入一些幽默感，大家應該知道我不是真的無所事事到天亮」，看來小天后勢必又要在歌壇掀起一陣騷動。

(中時新聞網)