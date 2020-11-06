閃電颱風陸警範圍擴大 氣象局0840最新說明。（中時新聞網）

閃電暴風圈觸陸時間曝光，4縣市警戒強風豪大雨。（氣象局）

閃電颱風今最逼近台灣陸地，台東、屏東、高雄和台南4縣市都在警戒範圍。氣象局表示，隨著颱風接近，沿海風浪會增強，東南部、恆春半島已有10級以上強陣風，蘭嶼、綠島則觀測到14級強陣風。長浪會出現西部沿海、基隆北海岸。隨著下午東北風增強，北部和東北部可能出現局部豪大雨。

氣象局預報員林定宜表示，今天是閃電颱風最接近台灣的一天，目前來看「閃電颱風」暴風圈今天上午就有可能觸陸。在台灣的南端之後，環境場不利於發展，但南端之前也有可能維持強度，或是微微增強。

林定宜說，閃電強度雖是輕度颱風，花東與恆春半島要特別注意雨勢。從定量降水預報圖來看，花東、恆春半島雨勢明顯，明天才會逐漸減弱，有可能出現豪大雨，恆春地區更可能出現豪雨以上的雨勢。而桃竹苗地區因為沉降效應，溫度可能會偏高，出現34、35度高溫。

林定宜指出，受到颱風外圍環流影響，台灣附近各海面的風浪大，恆春半島及東南部(含蘭嶼、綠島)地區有10級以上強陣風，東部、西半部沿海及澎湖、金門、馬祖有8至9級強陣風，台北盆地受地形影響，亦有較強陣風。基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、西南部及恆春半島沿海易有長浪發生，前往海邊活動請注意安全。

氣象達人彭啟明也在臉書上分析，閃電颱風今天清晨位置在台灣南端東南方約190公里處，持續以每小時14公里速度向西北西轉西北前進，近中心最大風速達到每秒28公尺，七級風暴風半徑為120公里，較昨天略微增強擴大。而在颱風路徑的預測上，過去一天顯著的較原先多數預測反而逐步偏北，也讓暴風圈預測上碰觸到南部陸地，也正式成為今年第一個台灣本島發布陸上警報的颱風，未來也不排除持續更往北偏，今天中午颱風中心位置在台灣南方海面，七級風暴風半徑掠過台東到恆春半島，也將會在下午影響到高雄台南等地。

(中時新聞網)