華為副總裁兼財務長、創辦人任正非女兒孟晚舟在加拿大轉機遭捕後，遲遲未能引渡至美國，10月29日加拿大不列顛哥倫比亞省高等法院又繼續駁回美國檢方申請，允許孟晚舟方補足重大證據證明美方濫用司法程序，據悉華為又有更強硬舉措，已向華盛頓特區聯邦法院提訟，控告範圍竟包括多達16個美國政府部門。

在起訴書中可發現，被告包括國務院、FBI(聯邦調查局)、司法部、商務部、國土安全部等,指控主要訴求是故意拖延公布多份涉及拘捕孟晚舟案的文件，律師稱「有跡象顯示美國希望透過對華為及孟晚舟刑事指控，達成與司法正義無關之政治目的。」

原告華為方認為，取得這些美國政府部門間相關文件，例如國土安全部、司法部和白宮間的聯絡文件和美加當局間通聯紀錄，可以證明美國目的在打擊華為於5G市場優勢、增加對中國貿易談判籌碼等，而相關文件可以證明川普政府的目的。

列名被告的美國政府部門沒有任何回覆或評論。去年華為法律團隊也曾依據美國《資訊自由法》(Freedom of Information Act，簡稱FOIA)，要求公開12項訊息，這項規定聯邦政府資訊公開化的法律中規定對於快速處理申請應在20日內答覆，但當局直接不理。

孟晚舟2018年12月1日在溫哥華轉機時遭加拿大警方逮捕，加方是應美國政府司法互助要求才出動，當時未公布涉嫌罪名，美國直到2019年1月28日才正式要求引渡，指控華為及2家相關公司、孟晚舟等4被告共23項罪名，包括詐欺、妨礙司法公正、竊取T-Mobile美國分公司商業機密等，這些指控不包括後來常被總統川普(Donald Trump)提起的華為竊取數據交給中國政府。雙方在引渡法律戰上已纏訟超過1年半，孟晚舟持續在加拿大被羈押。

(中時新聞網)