當美國選務人員今天忙著在關鍵的賓夕法尼亞州（Pennsylvania）計票時，共和、民主兩黨候選人川普、拜登的支持者，在賓州主要計票中心及最大城市費城展開激情的示威。

拜登的支持者希望計票進行，川普的擁護者則希望在選舉日當天之後才寄到的郵寄選票不被納入計算。川普的粉絲之所以這麼做，是因為川普曾在沒有證據支持的情況下，聲稱郵寄投票的系統充滿了詐欺的可能。

一群來自「每一張票都得算」（Count Every Vote）組織的群眾聚集在費城會議中心前，隨著「幼稚甘比諾」（Childish Gambino，又譯淘氣阿甘）單曲「這就是美國」（This Is America）等音樂載歌載舞，警察和來自全球各地記者也聚集在當地。

在另一個街角，大約30名川普的擁護者聚集在拒馬和警察的保護之後，揮舞著旗幟和標語。

賓州最早可於今天完成計票，如果計票結果有利於拜登，那將穩住他前進白宮之路。

(中央社)