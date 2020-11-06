受到新冠肺炎疫情影響，不僅全職勞工受影響，部分工時勞工受創更是嚴重，為了協助部分工時勞工度過難關，勞動部祭出「安心即時上工」計畫，提供每小時基本工資（今年為158元、明年為160元）、每月提供最高80小時工作時間，最高約1萬2800元的津貼，據了解，勞動部已拍板要把安心即時上工從今年年底延至明年6月中，但修正計畫最快則於下周公布。

「安心即時上工」計畫，原本僅針對在前6個月有2個月投保紀錄、最近一次的投保薪資在2萬3800元以下的部分工時勞工申請，但在地方政府反映門檻過高後，勞動部4月底時放寬，只要在過去1年內有過投保紀錄的勞工就可以申請上工，適用勞工擴增至1000多萬人。

勞動部原先在就安基金中爭取60億元、預計協助6萬人上工，而據統計，截至昨天為止，已有2萬1084人上工、發放工作津貼人數達2萬461人，已核撥8億3544萬元。

勞動部勞動力發展署勞動力發展創新中心主任游明鑫表示，安心即時上工的計畫執行概念是依照就業市場的不穩定而訂定，當就業市場不穩定時需要協助的人就可以來安心即時上工計畫協助，而就業市場穩定時需要協助的人變少，則毋需該計畫協助，「但就是為了不時之需」。

但游明鑫說，修正時並未修正補助期限，因此合計最長期間仍是6個月。

(中時 )