陸警發布！花東、恆春半島、屏東山區小心雨勢 09:132020/11/06 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央氣象局已在今早發布陸上颱風警報。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局已在今早發布陸上颱風警報，並指出閃電颱風中心目前在鵝鑾鼻東南方海面，向西北西移動，其暴風圈已進入巴士海峽及臺灣東南部海面，對台東、屏東、恆春半島、高雄及台南等地構成威脅，並針對屏東縣、台東縣等地發布大雨特報。 中央氣象局資深預報員徐仲毅表示，今天是颱風最接近台灣的一天，各沿海地區風強浪大，尤其蘭嶼及恆春半島地區；花東、恆春半島及屏東山區嚴防大雨或豪雨雨勢，尤其是恆春半島有機率到豪雨雨勢；而桃竹苗則因沉降效應溫度偏高，溫度可至34度、35度。 (中時 ) #陸警 #花東 #恆春半島 #屏東 #山區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 閃電颱風陸警新增台南！最快午間觸陸 全台8鄉鎮今停班課 06:292020/11/06 生活 閃電颱風再增強！周五全台雨勢最劇：豪雨襲3地 18:592020/11/04 生活 閃電暴風圈觸陸時間曝光 4縣市警戒強風豪大雨 09:002020/11/06 生活 閃電颱風暴風圈接近 台灣南部、東部防強風豪雨 10:342020/11/06 生活 晃很大！台灣東部凌晨02：36規模5.4強震 最大震度台東4級 03:212020/11/06 生活 11月颱閃電發陸警 8鄉鎮停班課 04:102020/11/06 社會新聞 不斷更新》閃電颱風暴風圈襲南台灣 停班停課一覽表 21:292020/11/05 生活 閃電颱風最新路徑曝 全台降雨懶人包 17:592020/11/04 生活 閃電增強路徑偏北 最快傍晚發陸警 2地區嚴防豪大雨 12:032020/11/05 生活 石牌公園「展館」閒置多時疑遭破窗占據 恆春鎮公所計畫轉型公益用 22:312020/11/05 寶島 生活熱門新聞 中壢車站「24歲少女」坐路邊乞討至少1年 身分曝光 - 生活 閃電颱風陸警新增台南！最快午間觸陸 全台8鄉鎮今停班課 - 生活 閃電已觸陸 午後風雨快速增強 2地區先遭雨彈暴襲 - 生活 「拜登威州作票」遭事實查核中心打臉 臉書慘被挺綠川粉大怒灌 - 生活 焦糖哥哥喊「我川威武」要川普選後先做這事 網：這人到底有啥問題 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。