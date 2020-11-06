中央氣象局已在今早發布陸上颱風警報，並指出閃電颱風中心目前在鵝鑾鼻東南方海面，向西北西移動，其暴風圈已進入巴士海峽及臺灣東南部海面，對台東、屏東、恆春半島、高雄及台南等地構成威脅，並針對屏東縣、台東縣等地發布大雨特報。

中央氣象局資深預報員徐仲毅表示，今天是颱風最接近台灣的一天，各沿海地區風強浪大，尤其蘭嶼及恆春半島地區；花東、恆春半島及屏東山區嚴防大雨或豪雨雨勢，尤其是恆春半島有機率到豪雨雨勢；而桃竹苗則因沉降效應溫度偏高，溫度可至34度、35度。

(中時 )