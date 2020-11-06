黃男駕駛廂型車，疑行進間撿手機，直撞房仲店家大門，造成大片落地玻璃及鋁框毀損。（民眾提供／王文吉台中傳真）

黃男駕駛廂型車，疑行進間撿手機，直撞房仲店家大門，造成大片落地玻璃及鋁框毀損。（民眾提供／王文吉台中傳真）

黃男駕駛廂型車，疑行進間撿手機，直撞房仲店家大門，造成大片落地玻璃及鋁框毀損。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台中市大雅區一家房仲公司5日8時許夜遭廂型車衝破玻璃大門，導致框架及玻璃破損，店內男員工嚇得從座位跳起，手部遭噴濺的玻璃碎片劃傷。肇事駕駛供稱因彎腰撿手機，不慎誤踩油門，但監視器顯示廂型車急轉彎釀禍，店家認為對駕駛說法太過牽強，將提告毀損及過失傷害，警方正進一步調查釐清。

警方調查，40歲黃男駕駛廂型車昨夜8點多行經台中市大雅區雅潭路，不明原因突然急彎，從快車道越過慢車道，開上人行道直撞房仲店家，造成店面玻璃破損，整座鋁框也遭扯下。當時店內30歲張姓男員工嚇到從座位跳起，手部遭玻璃劃傷，幸包紮後無大礙。

警方到場實施酒測，排除黃男酒駕。他向警方稱，廂型車是當天向友人商界，正要到大雅找女友，因行駛中彎腰撿手機，不慎誤踩油門衝入店家，感到非常抱歉。不過房仲店長對此說法存疑，將提告傷害及過失傷害，警方正調查意外原因。

(中時 )