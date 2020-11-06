小S先前出席活動，被問《康熙來了》到底有沒有機會復播？她打趣說：「人總是失去了才懂得珍惜。」並暗示節目應該沒有復活的可能。昨(5日)媒體則報導，最近許多藝人因疫情留在台灣，大S傳出將首度跨刀當製作人，和《康熙》先前製作人「B2」陳彥銘合作新節目，主持人邀來小S，節目名稱為《熙娣想聊》。

大S、小S、阿雅、范曉萱去年合體拍旅遊節目《我們是真正的朋友》，引來許多迴響，網友依舊熱愛看她們在節目上姊妹鬥嘴互鬧，她們也在節目中吐出許多金句，例如：「我們不會一直年輕，但友情可以永不老去！」喜歡脫稿演出的她們也將個人特色展露無遺。

9月小S被問到《康熙來了》是否有絕地大復活的可能？她虧說：「蔡康永根本已經消失了，而且他的IG我都會快速跳過，我就不喜歡看那個勵志類的話，當時說要停掉節目的也是他，以他的個性應該是不會再回來主持了，應該會用別種節目形式再合作。」

據《聯合新聞網》報導，小S和蔡康永合作的《真相吧！花花萬物》今年3月結束後，姊姊大S蓄勢待發，和製作人陳彥銘討論起開新節目，兩人將掛雙製作人，節目採外景形式，找來小S首度主持外景節目，陳彥銘也證實此事，透露流程可能是大S看到想邀約的人，由陳彥銘執行，訪問地點不拘，內容會比較符合大、小S喜好，不再是過去的訪問形式。

(中時新聞網)