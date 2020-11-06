新北市三峽區大成路、學成路口的停二停車場，由北大拖吊場在今年8月改建完成，由於該地座落在精華區，新北市經濟發展局預計將在此做複合式商場設施，新北市議員廖宜琨擔憂蓋商場恐會對附近商圈造成衝擊，而當地居民也盼能有托老托幼、圖書館、活動中心等公益設施。對此，經發局決定在11月底召開公聽會，研擬停二未來用途。

經發局表示，停二停車場正在進行可行性評估，未來將以BOT模式委託民間廠商建設複合式商場設施，讓廠商自行評估大樓內須建的設施種類，無論是要蓋旅館、電影院或商場，只要符合停車場多目標使用辦法，便不會干涉廠商建造。

廖宜琨質疑，將停二停車場用地蓋設商場會對北大社區原有商圈造成衝擊，若商場完成會使附近店家出租倒閉，況且附近的學成路和學勤路只有4線道，根本無法負荷商場帶來的車流，恐會影響北大生活品質。他也補充，北大人口已增至8萬多人，公共設施嚴重不足，無論市府要用什麼方式來開發土地，公益回饋空間一定要補足托老托幼中心、圖書館、活動中心等設施。

對此，經發局回應，市府不會貿然決定建設，11月底將在北大召開公聽會，邀請里長、民代等地方人士一起討論停二停車場用途，廣納各方意見討論公共設施內容，不過實際建設還須回歸市府政策，評估地方需求決定。

(中時 )