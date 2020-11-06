拜登勝選機率高，美股大漲慶賀，台股加權指數6日開高在12,952.49點，台積電（2330）、聯發科（2454）、聯電（2303）皆開高向上，惟大立光（3008）因業績平平，而開在盤下，指數向上挑戰萬三關卡。

投資人打賭共和黨有望掌控參議院，就算民主黨總統候選人拜登入主白宮，也難以在共和黨阻擋下推動加稅法案，再加上高通繳出亮眼成績單，使得美國四大指數11月5日全面大漲，費城導體指數更一口氣刷新歷史高。

道瓊工業平均指數11月5日上漲1.95％（542.52點）、收28,390.18點。那斯達克指數上漲2.59％（300.15點）、收11,890.93點。費城導體指數跳空大漲4.4％（104.94點）、收2,489.16點，創歷史收盤新高。

群益投顧指出，高檔震盪後持續走高，指數盤堅，可望再探前高13,000點之上高檔區。台股已連四紅，指數已漲至12,900點之上，距離前高點僅一步之遙，但K值逐步走高，量能維持穩健。

櫃買市場日線因太陽能股強漲，一舉突破164點之月季線壓力區，量能連續二日增高到500億元以上，K值接近80。

指數連四紅後已站在各短中期均線之上，但也使K值接近90，追高宜慎。在操作上，群益投顧認為，整理時間超過半年以上族群，太陽能及風電股在拜登可能入主白宮，股價也持續轉強，可留意承接。

(工商 )