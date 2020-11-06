今展科（6432）董事會通過第三季財報，受匯兌損失約800萬元影響，今展科第三季歸屬母公司淨利2,392萬元，寫下2014年第三季以來新高紀錄，每股盈餘約0.98元，累計今年前三季每股盈餘2.31元，逼近2019年全年獲利。

展望第四季，在第三季營收創下新高、墊高比較基期之下，法人預期，今展科第四季可望持續成長，惟成長幅度將不如第三季陡峭。

今展科5日召開董事會通過第三季財報，其中第三季匯損加上金融評價損失導致業外虧損約1,100萬元，約當侵蝕每股盈餘0.45元，影響今展科第三季表現，單季歸屬母公司淨利2,392萬元，較去年同期大幅成長19.6％，寫下2014年第三季以來新高紀錄，獲利貼近第二季，每股盈餘約0.98元。

累計前三季獲利年增9.45％，並已經超過去年全年獲利，因股本增加影響，每股盈餘2.31元，也已經貼近去年全年。

(工商 )