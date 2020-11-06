根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞6日搶先爆料，儘管聯盟和球員工會還沒正式通過下個球季12月23日開打方案，NBA卻已經計畫在新球季開放球館包廂，藉以容納大約25％到50％的觀眾進場看球，畢竟這也是他們重要收入之一。
由於目前新冠疫情仍在美國延燒當中，可是NBA仍然希望可以開放部分觀眾進場看球，到底開放多少觀眾進場？就看各個城市當地政府的防疫政策而定，前提是觀眾必須遵守相關規定，包含進場戴上口罩、保持社交距離及通過新冠檢測。
一旦可以開放觀眾進場看球，除了提升NBA比賽的人氣度，也可以替球隊與聯盟增加收入，不過根據目前限制，場邊球迷距離場內必須要在10到12英尺，也就是3公尺到3.65公尺之間的距離，也就代表以往的場邊觀眾席不會坐人。
不過查拉尼亞強調，新冠疫情的嚴重程度，讓一切事物變得不確定，所以未來新冠疫苗的開發程度將很關鍵，因為對於NBA來說，最重要的是觀眾在進場時，核酸檢測的結果必須呈現陰性，否則一旦形成群聚感染，後果恐怕沒人扛得起。
(中時 )
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