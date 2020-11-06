隨著各州開票結果陸續出爐，本是現任總統川普有望連任，但最後威斯康辛州翻盤，讓川普連任恐夢碎，也讓美國支持者群情激憤，紛紛上街抗議，「內戰」這兩字意外成為網路上熱搜關鍵字，對此，輔大教授周偉航表示，美國有健全的交接制度，內戰是不會發生的。

美國大選全球矚目，紅藍對決，極度撕裂，衝突似一觸即發。從投票前夕到選情之夜，白宮與全美各地瀰漫肅殺緊張氛圍，零星打鬥四起。選舉人團制度間接導致大選結果遲遲無法出爐，再度遭到詬病。

對此，周偉航在政論節目《新聞面對面》上表示，美國的民情在短時間內，至少在法院敲定之槌之前，美國還是會鬧。首先就是在開票當晚，華盛頓那邊就出現暴動，在波特蘭還出現示威者燒國旗的舉動，更有群情激憤的川粉包圍計票所，讓人擔心美國有沒有可能出現內戰的情形發生。

周偉航更直言，上次1860年時候，美國前總統林肯當選時，對手也是輸得不甘願，最終林肯好不容易上台，結果美國就發生內戰了。不過後來美國已經建立相對應的機制，即將卸任的總統將成為過渡政府，雙方將進行交接動作，所以美國的機制非常健康，不會發生內戰。

(中時新聞網)