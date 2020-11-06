國民黨革實院長羅智強出口袋書《伊羅寓言》銷售破5000本，曾「哀怨」自己在書中戲份太少的前總統馬英九，特地寫了24字的書評給羅，為他加油打氣，樂得羅智強一早在臉書公開馬的24字手寫書評，還寫下「有這樣的前老闆，很貼心吧！」「謝謝馬總統，馬總統最讚！」

馬英九寫的24字書評是「伊羅寓言，獨樹一格；針砭時政，妙語如珠；切中時弊，大快人心。」

羅智強上周就在臉書興奮表示，《伊羅寓言》新書已售出5000本，為讓此書更具捍衛民主的行動意義，先前他說每售3本就出小強公車，如今累積1666天的小強公車。他透露，他向馬英九保證，若《伊羅寓言》出續集，一定讓「馬」的戲份多一點。

馬英九給「伊羅寓言」24字評語。（摘自羅智強臉書）

羅智強說，依現在出版社的標準，1個多月賣出5000本，已經算是暢銷書了吧！而且目前這本書純靠臉書網路賣，實體書店還沒有上架，就賣出了這個數字，已經遠遠超出他的估計。

他表示，他也收到各方很多對《伊羅寓言》的回響，馬英九就曾打電話給他，說這本書可以說是台灣版的《動物農莊》，筆風詼諧，卻直指台灣當前的民主危機，還建議他如何宣傳，要他發行各國語言版。

聽完馬英九的建議，他心裡的OS是，「先在台灣大賣再說吧！哈哈！」，不過，被馬英九誇獎，也是很讓人振奮的事，但馬英九也不忘抱怨，「書中馬的角色太少，是唯一美中不足的地方！」，羅當場向馬保證，如果《伊羅寓言》出續集，一定讓「馬」的戲份多一點。

羅智強也十分感謝讀者熱情相挺，強調「捍衛民主，制衡當權，羅智強是永遠的行動派」，先前他曾表示，《伊羅寓言》每售3本就出小強公車一輛，如今賣出5000本，等於累積了1666天的小強公車，他已先出1200天的小強公車，為新聞自由請命，將來還有466天的小強公車可出，未來小強公車會針對重大的民主議題繼續發聲。

(中時 )