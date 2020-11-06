銅箔基板廠—台光電(2383)、聯茂(6213)及軟性銅箔基板廠—台虹(8039)受十一長假影響，10月合併營收同步較9月下滑，不過美系智慧型手機品牌廠新機上市，且5G基站需求回溫，台光電、聯茂及台虹第4季營運可望淡季不淡，聯茂預估，第4季營運可望優於第3季，台光電亦預估，第4季與第3季差不多。

傳統旺季加持，且受到新冠肺炎疫情遞延上市的蘋果iPhone新機在10月開表開賣，加上停滯的5G基站建置逐步重啟，為台光電、聯茂及台虹第4季營運帶來支撐。

台光電10月合併營收為24.75億元，月減5.32%，但年成長7.13%，累計前10月合併營收為221.59億元，年成長8.66%。

台光電專注HDI高階製程及無鹵素環保材料，應用範圍擴展至手機以外，如：車用材料、基礎建設網通類產品、高速低信號損失HPC及其他高階產品，帶動台光電今年前3季業績無畏新冠肺炎疫情強勁成長，第3季合併營收達74.74億元，季增18.61%，年增7.15%，創下單季歷史新高，單季合併毛利率為27.53%，季增0.94個百分點，年增1.39個百分點，創下單季歷史新高，單季稅後盈餘為11.24億元，季增30.54%，年增17.01%，為單季歷史次高，單季每股盈餘為3.4元，累計前3季合併營收196.83億元，年增8.51%，亦是歷年同期新高，由於產品組合改變，高階網通產品出貨增溫和手持式裝置市佔率攀升，合併毛利率上揚至26.23%，年增2.02個百分點，稅後盈餘為25.48億元，每股盈餘為8.4元。

為因應客戶需求及應用市場持續成長，台光電董事會通過黃石廠產能擴增案。台光電預計在黃石廠再增加75萬張的月產能，擴產完成後，黃石廠的月產能將達到135萬張，而集團的月產能將達到430萬張，產能預計於2022年上半年陸續開出。

台光電預期，在5G通訊基礎建設相關需求帶動下，超大規模資料中心(Hyperscale)伺服器及交換器的需求量會大幅增加，且人工智慧(AI)、雲端運算的高效能運算(High Performance Computing)趨勢已成，台光電積極介入高速低損耗的材料市場，去年即獲得全球前三大伺服器及交換器ODM及前三大OEM客戶等多項新案，隨著台光電新產能的開出，新5G產品的應用擴展及出貨持續放量，預期2020年及2021年營運績效可望繼續成長。

聯茂10月合併營收為19.66億元，月減7.35%，年減7.68%，累計前10月合併營收為212.74億元，年成長7.68%。

受到大陸5G基礎建設放緩影響，聯茂第3季合併營收為62.19億元，季減16.76%，營業毛利為11.73億元，季減25.1%，單季合併毛利率為18.86%，年減2.43個百分點，稅後盈餘為6.44億元，季減25.55%，單季每股盈餘為1.94元；累計前3季合併營收為193.1億元，年成長9.48%，營業毛利為37.98億元，年成長8.89%，合併毛利率為19.67%，年減0.11個百分點，稅後盈餘為18.87億元，年成長4.95%，每股盈餘為5.84元。

渡過第3季營運谷底後，聯茂董事長陳進財表示，第4季基地台會比第3季好一些，營運也會比第3季好。

台虹10月合併營業收入為8.6億元，較上月減少10.45%，較去年同月成長33.59%，其中電子材料事業營收為8.46億元，較上月減少11.35%，較去年同月成長37.2%；累計前10月合併營收為72.02億元，年成長14.9%，其中電子材料事業營收為70.33億元，年成長17.53%。

台虹全球業務暨行銷中心營運長江宗翰表示，由於多款手機與平板終端需求帶動，讓第4季營運淡季不淡，雖然第4季相較第3季仍有季節因素影響，但公司目標是較去年同期雙位數成長。

展望明年，台虹鎖定三大成長方向，包括：高頻高速、快速充電及細線路相關多層板材料，其中高頻高速LowLoss材料部分，台虹已有純膠(Bonding Sheet)與MPI/LCP軟性銅箔基板，公司亦已添購能擴產LCP的DBP壓合設備因應市場大量需求，目前高頻產品營收占比5%到10%，目標明年占比超過此區間；在快速充電方面，台虹觀察，快速充電需求在未來三年將大幅成長，帶動多元材料需求，公司快速充電相關不對稱銅材料將陸續出貨，且暫時沒有競爭者，台虹會持續配合終端需求把握商機；多層板材料部分明年會有更大成長表現，由於終端市場需求較原先預期樂觀，除來自高頻高速、快充的手機端應用外，非手機外包含筆電與平板、桌上型電腦的高速傳輸材料需求增加，明年整體營運展望樂觀。

配合美系客戶應用所需高速MPI材料在今年內陸續出貨，台虹設定明年高頻純膠部分至少兩倍成長目標。

(時報資訊)