優步（Uber Technologies Inc）上季營收年減18%，表現不如市場預期，並表示上季美食外送服務需求暴增，但其最重要的市場—美國，阻礙了全球叫車業務的復甦。

周二盤後，優步股價下挫2.19%，為41.04美元，稍早前一度大跌逾4%。

優步的復甦多取決於新冠肺炎疫情發展，疫情捲土重來可能使客戶到2021年都不太願意外出或經常規劃出遊。

緩慢的經濟復甦拖累了叫車業務，尤其在美國西岸。歐洲與中東的復甦較為穩定，僅較去年下滑36%。叫車業務已經回來的客戶變得比較在意價格，使這個曾是優步最大、最重要的事業，利潤受到打壓。

優步現在高度依賴削減成本，以及其美食外送業務Uber Eats的成長，這項業務的虧損雖逐漸減少，但仍拖累優步的獲利表現。

優步第三季營收與調整後虧損不如華爾街預期，但該公司仍重申在2021年結束前，將實現調整後獲利的目標。

優步第三季營收年減18%，為31.3億美元，不如分析師預估的32億美元。合併淨損為11億美元，其中包括股票薪酬費用，較去年同期的淨損11.6億元減少。

調整後息稅折舊攤銷前（EBITDA）虧損為6.25億美元，超出市場預期的5.94億美元。未經調整每股虧損62美分，小於市場預估的每股虧損65美分。

第三季叫車部門總訂單金額雖然已較4月的重挫中反彈，但按固定匯率計算仍較去年同期大減50%。不過與其他部門不同，該事業調整後EBITDA獲利為2.45億美元。

優步高層提出警告表示，上季歐洲的叫車需求較其他任何地區恢復更快，但由於該地區數個國家已重啟封鎖措施，叫車需求可能下滑。

包括Uber Eats在內的外送事業營收則大幅成長逾1倍，達到14.5億美元，創下歷來新高，但該部門仍持續虧損，儘管過去數季的虧損持續縮小。

(時報資訊)