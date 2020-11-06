鴻海(2317)宣示基於「巴黎氣候協定」所定目標，所屬價值鏈將在2050年前實現溫室氣體零排放目標。同時，為回應氣候行動100+（CA100+）指導委員會所提3大目標，集團旗下所屬廠區，將依照氣候相關財務揭露建議（TCFD）進行資訊揭露。

CA100+為結合全球500多家投資機構加入的倡議，主要滿足強化氣候變遷治理、針對企業價值鏈的溫室氣體排放採取行動、依照氣候相關財務揭露建議進行迅速揭露等3大訴求，最終願景與「巴黎氣候協定」目標一致。

鴻海表示，集團旗下廠區除遵守當地政府的碳排放政策，亦將持續強化氣候變遷治理、對溫室氣體排放採取行動。有關TCFD的資訊揭露，鴻海已在去年企業社會責任報告書中對外承諾，預計於今年下半年導入。

鴻海持續透過各式優化措施，包括建立能源管理中心、互聯網智慧能源重點工程、綠色工廠建設評定工作及實施減碳專案、節能技術改造與稽查等，藉此提升能源使用效率，進而降低營運成本。

因應客戶與社會大眾高度重視低碳節能，鴻海所制訂的節能減碳計畫與方針，為透過各廠區節能技術委員會推動減少碳排放與能源使用，透過參與碳揭露計畫（簡稱CDP）精進節能減碳的持續發展目標。

在使用低碳能源方面，鴻海去年中國大陸各廠區包括設置清潔能源發電裝置及購買清潔能源，清潔能源總使用量達9億5202萬度（kWh），使用占比為9.93％，部分廠區溫室氣體盤查皆通過第三方查驗。

鴻海今年也進一步設立相關綠色環境保護目標，與2015年時相比，集團今年的碳排放目標將下降24％、較2015年節能達22％，並達成廢物處理達100％轉換率、焚化率低於10％的目標。

因應全球氣候變遷影響，鴻海盤點內部營運現況、法規與客戶要求和期待，以及國際趨勢發展與研究報告，評估氣候變遷風險與機會，並提出相關應對措施進行管理，以完善鑑別與評估氣候變遷風險與機會機制，建立集團環境永續良好文化。

(時報資訊)