美國大選計票仍未結束，但選情已漸趨明朗，民主黨籍總統候選人拜登(Joe Biden)勝利在望，不確定性大幅降低使台幣繼續勁升，兌美元早盤暴漲逾3.8角，一度觸及28.492元，突破中央銀行前總裁彭淮南任內所設下28.5元防線，也是23年來新高。

台幣強強升！快存「旅遊銀彈」 專家：他痛苦就是我快樂

由於預期拜登勝選後，其對市場最危險增加企業稅政見會被共和黨所掌握參議院檔下，美股各大指數連2天暴漲，已完全收復上周失地，台股也湧入熱錢，今日股、匯市雙雙開高。美元兌台幣昨由前天29元關卡站回收盤時28.874元，今開盤後就迅速逼近彭淮南防線。

據工商時報報導，央行外匯局局長顏輝煌昨表示，外資投資台股，如果基於避險考量，可透過期貨操作，直接用外幣交易，對新台幣匯率不會有影響；但利用反向ETF操作，因為是採新台幣交易，外資須匯入資金兌為新台幣再交易，直接造成新台幣匯率升值。

銀行主管說明，外資打的如意算盤是透過ETF操作股匯二頭賺，但這卻造成新台幣升勢難止，顯然是一種變相炒匯。由於反向ETF的布局，60％投入附買回債券、20％保留為彈性的現金部位，只有20％為反向避險，外資大量買進，既可規避30％投資固定收益商品規定，匯入助漲新台幣可賺匯差，台股漲時賣股賺價差，台股跌時反向ETF也可進帳，也就形成股匯二頭賺。

(中時新聞網)