馬習會明屆滿5周年，POP撞新聞主持人黃暐瀚今天邀請前總統府副秘書長蕭旭岑談「馬習會五周年的意義與回顧」，蕭旭岑鼓勵蔡英文總統舉行蔡習會，因為蔡習會見面就不用擔心兩岸會打仗。

中共軍機繞台頻次未減，讓許多民眾擔心兩岸擦槍走火，而美國總統大選結果又牽動美、中、台三邊新關係，明天就是馬習會5周年，身為當年新加坡馬習會7人小組之1的蕭旭岑認為，當年的馬習會促進兩岸和平溝通，是兩岸和平很好的參考。

蕭旭岑也說，當年前民進黨主席許信良曾建議蔡總統，可以批評參與馬習會的馬總統，但不要否定馬習會，但沒有被蔡接受，這非常可惜。他並回憶，當年馬習會用餐結束時，習近平曾向馬英九握手道「後會有期」，他私自解讀，「後會有期」也可視為習近平對蔡習會的喊話，是講給下任可能當選總統的人聽的。

蕭旭岑也透露，當年馬習會時，馬曾向習提及金門砲彈變菜刀的故事，讓習近平很有感觸；馬提及1945年美軍轟炸總督府時，習近平也回馬「您剛講的總督府，就是現在的總統府嘛」。蕭旭岑說，馬習會無所忌諱，包括「中華民國、憲法、一中各表都不是禁忌」，陸委會網站上也可找到相關全文內容。

至於主持人詢問，外傳馬要選明年黨主席，順勢促成2次馬習會是否為真？蕭旭岑說，這是編故事，馬總統已當過總統及主席，這是假議題，2次馬習會不重要，1次蔡習會比較重要，因為蔡英文現在是總統，她若能跟習近平見面，可化解現在的緊張，對台灣、大陸、世界才是好事，所以不要執著談2次馬習會，馬總統都卸任了，蔡總統能不能跟習近平見面比較重要吧，他個人比較關心1次蔡習會，而不是2次馬習會。

(中時 )