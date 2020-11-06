受「閃電」颱風影響 小琉球船班午後停駛 09:432020/11/06 中時 潘建志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受到閃電颱風影響，今日到小琉球的航線營運至午後。圖為泰富輪開往小琉球白沙港。（潘建志攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到閃電颱風影響，今日到小琉球的航線最新營運情形如下： 東港到小琉球，聯營處：東港發末班11時30分，小琉球發末班12時；泰富公司：東港發末班13時，小琉球發末班13時30分；琉興公司：東港發末班11時，小琉球發末班9時30分。 鹽埔到小琉球，聯營處：全日停航；大福航運：鹽埔發末班11時，小琉球發末班11時30分。大鵬灣到小琉球，全日停航。後壁湖到蘭嶼，10月起冬季停航。 (中時 ) #小琉球 #颱風 #東港 #停航 #閃電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 受颱風影響客貨輪停航 綠島超商貨架空盪盪 18:432020/11/05 生活 北市漲房屋稅 36.7萬戶受影響 04:102020/11/06 地方新聞 11月颱閃電發陸警 8鄉鎮停班課 04:102020/11/06 社會新聞 閃電直撲南台灣 氣象局發布陸警 屏東6鄉鎮明停班停課 20:302020/11/05 生活 閃電颱風陸警新增台南！最快午間觸陸 全台8鄉鎮今停班課 06:292020/11/06 生活 水利署召開防汛視訊會議 嚴加防範閃電颱風 21:092020/11/05 財經 閃電逐漸影響巴士海峽 不排除發布陸警 09:252020/11/05 生活 閃電颱風來襲 蔡英文籲東南部民眾避免前往海邊 23:162020/11/05 政治 水利署召開防汛視訊會議 因應閃電颱風來襲 22:102020/11/05 財經 閃電暴風圈觸陸時間曝光 4縣市警戒強風豪大雨 09:002020/11/06 生活 寶島熱門新聞 受「閃電」颱風影響 小琉球船班午後停駛 - 寶島 全台首座微生物資材中心成立 友善環境減少藥肥使用 - 寶島 龍潭三坑自然生態公園竣工 茶港歷史再見風華 - 寶島 2020客庄12大節慶 「南投國姓搶成功」盛大展開 - 寶島 假日車位供不應求！基隆擬化私有地為停車場 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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