受到閃電颱風影響，今日到小琉球的航線最新營運情形如下：

東港到小琉球，聯營處：東港發末班11時30分，小琉球發末班12時；泰富公司：東港發末班13時，小琉球發末班13時30分；琉興公司：東港發末班11時，小琉球發末班9時30分。

鹽埔到小琉球，聯營處：全日停航；大福航運：鹽埔發末班11時，小琉球發末班11時30分。大鵬灣到小琉球，全日停航。後壁湖到蘭嶼，10月起冬季停航。

(中時 )