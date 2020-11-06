歐企強勁的季度財報，英國央行的新刺激措施，以及美國大選開票接近尾聲，諸等利多消息推升歐股一路升到收漲。

周四泛歐Stoxx 600指數收漲3.81點或+1.05%，為367.12點，來到近兩周的高點。與美國同業相同，科技股上揚1.1%；另外媒體股、汽車股、化學公司股皆上漲超過2%。

美國總統大選結果仍未確定，民主黨拜登接近勝選，共和黨川普指控選舉作弊，提起法律訴訟，要求至少一州進行重新計票。

投資人指望共和黨人維持對參議院的控制，雖然會削弱大型新的刺激法案前景，但是對於美國公司進行更多監管以及提高企業稅將增加難度。

IG資深市場分析師Mahony表示，就市場的觀點來看，目前看到的不確定性並沒有影響到市場信心，而如果在拜登領導之下，一個分裂的國會將限制其加稅的可能性。

企業第三季財報表現普遍優於預期。德國ProSieben/Sat.1電視集團大漲8.9%，該媒體集團重返季度獲利，並重申全年財測展望。

英國RSA保險集團大漲45.7%，並表示英國二度大封鎖並未對公司業務帶來影響。

英國央行加大購買債券力道，英國FTSE指數收漲0.4%。其他德國、法國指數分別漲1.9%和1.2%。

銀行股面臨壓力。荷蘭ING集團跌4.8%，該銀行季度的稅前獲利低於預期。德國Commerzbank大跌5.8%，該銀行第三季出現虧損。

(時報資訊)