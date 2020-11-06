美(吉吉)-KY(8466)10月合併營收達新台幣2.21億元，月減少18.5％，主因適逢大陸十一長假使得工作天數較少，短期影響整體生產出貨時程。前10月合併營收為23.89億元，較去年同期減少16.9％。今日晨盤股價守在平盤之處。

美(吉吉)-KY第3季合併營收7.98億元，年減3.8％，稅後淨利0.98億元、每股稅後盈餘(EPS)為1.48元。美(吉吉)第3季整體毛利率、營業利益率分別達31％、19％高檔水準，並分別較去年同期的26％、13％增加，主要受惠於國際油價下跌、PVC等原料價格下降，使成本同步降低，加上集團擁有生產、倉儲自動化設備，並持續投入LVT、SPC石塑地磚新系列產品研發設計，並持續優化產品銷售組合，帶動獲利。

展望第四季，美(吉吉)指出，近期歐、美地區疫情再次升溫，仍需觀察外銷代工客戶短期訂單影響，且看好疫情帶動的居家裝修需求，積極強化外銷業務接單，並佈建自有品牌更完善經銷通路與異業合作契機，積極衝刺美(吉吉)與普隆兩大自有品牌市場占有率。另一方面，美(吉吉)-KY積極推動LVT、SPC石塑地磚新系列產品研發上市計畫，有望增添整體接單動能。

(時報資訊)