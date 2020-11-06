台東連2震！今凌晨3時左右，台灣東部發生規模5.4強震，不少民眾半夜被震醒，隨後在上午9時40分台東再次發生地震，規模同樣是5.4地震，且台北有感搖晃，讓不少人被嚇到，所幸目前尚無災情發生。

氣象局表示，今（6日）9時40分發生芮氏規模5.4地震，地震深度29公里。震央位於台東縣政府東偏北方107.8公里，位於台灣東部海域，最大震度台東縣3級，其中包括成功3級、長濱2級、綠島2級、東河2級、池上2級、海端2級、蘭嶼2級、鹿野1級、台東市1級、卑南 1級、利稻1級、太麻里1級。

各地區最大震度：花蓮縣3級、彰化縣3級、南投縣2級、高雄市2級、宜蘭縣2級、台中市2級、苗栗縣2級、台南市2級、嘉義縣1級、雲林縣1級、屏東縣 1級、嘉義市1級、新北市1級、新竹縣1級、桃園市1級、台北市1級。

地震發生後，不少網友也在PTT上發文討論，「有地震」、「搖得很久」、「台中有感」、「台北有感」、「搖晃持續一陣子才結束」、「這個真的叫全台有感」、「很好，釋放些能量，才安全」。

台鐵表示，台東縣政府東偏北方107.8公里，發生芮氏規模5.4地震，台鐵沿線地震儀皆未顯示達到3級強(20至25GALS)，全線行車正常。

(中時新聞網)