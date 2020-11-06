高雄一名鄭姓男子在107年間，因不滿男子不滿流浪犬多次在愛車旁便溺，發現停車場內有4隻出生約十餘天的幼犬，一怒之下竟遷怒這四隻小浪浪，將其帶往88快速道路旁丟棄，導致2隻幼犬不耐高溫死亡，另外2隻下落不明，經民眾檢舉後，高雄高分院維持一審判決，判罰23萬元定讞。

根據判決書記載，鄭男因不滿其停放在停車場之車輛遭流浪犬排泄物汙染，詎其應可預見僅初生10餘天之幼犬如同嬰兒般之狀態相當脆弱，且處於相當無助之狀態，需要母犬照顧及哺乳，也無法忍受高溫曝曬，於民國107 年9 月27日凌晨0 時30分許，騎乘機車將停車場內之4 隻活著的幼犬帶往88快速道路附近人煙罕至之空地棄置 ，但附近民眾發覺幼犬不見蹤影，經過詢問下，鄭男才帶著民眾到丟棄地點，卻只見到2隻已經死亡的幼犬。民眾因而向警方檢舉。

法院審理時，鄭男辯稱幼犬可能是體弱或先天疾病，也可能是民眾餵養的方式不當，才會導致幼犬在移置後不久就死亡了，跟他一點都無關。鄭男也強調，他總共帶走4 隻，只有2 隻死亡，另2 隻應該是被領養走，可見幼犬死亡並非他 造成。我也沒有意圖要傷害幼犬，若我要傷害幼犬，我何必還帶民眾去找幼犬。

但高分院認定，鄭男確有將出生十餘天，體型甚小，眼睛尚未睜開，僅能爬行無法行走，如同嬰兒般脆弱狀態之幼犬，移置到遠離母犬、人煙罕至、且無任何可供遮蔽而會遭高溫曝曬之空地處，此行為與幼犬死亡結果間有因果關係，因此維持原審判處被告拘役30日，併科罰金新臺幣20萬元。

(中時新聞網)