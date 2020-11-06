IC測試載板廠雍智科技(6683)受惠半導體晶圓後段測試載板需求增加，2020年10月合併營收續「雙升」、連3月改寫新高，累計前10月合併營收已超越去年全年、提前改寫新高。法人看好雍智第四季營運淡季不淡，表現估可持穩高檔。

在績優題材激勵下，雍智今（6）日股價開高後放量勁揚，最高飆升9.03％至350元、登3個月波段高點，早盤維持逾7％漲幅。三大法人近期持續偏多操作，上周合計買超688張、本周迄今合計續買超224張。

雍智公布10月自結合併營收達1.43億元，較9月1.23億元成長16.16％、較去年同期0.7億元跳增近1.04倍，連3月改寫歷史新高。累計前10月合併營收10.28億元，較去年同期6.84億元成長達50.24％，已超越去年全年紀錄、提前改寫歷史新高。

雍智受惠新產品測試需求增加，帶動前段及後段載板需求量增，包括晶圓探針卡、IC測試板、IC老化測試載板等出貨暢旺。法人看好雍智第三季獲利可望連2季創高，第四季雖步入淡季，但營運可望持穩高檔、估僅小幅下滑，表現將淡季不淡。

雍智看好5G相關應用將帶動測試載板需求持續成長。投顧法人認為，隨著台系客戶5G系統單晶片（SoC）市占率提升、WiFi 6及真無線藍牙耳機（TWS）前景可期，將帶動雍智5G、射頻測試相關IC測試載板需求，新探針卡設計專案亦可望增添營運成長動能。

(時報資訊)