高通上季業績表現與本季財測意外強勁，獲投銀調升目標價，吸引投資人持續追捧，周四股價飆漲12.75%，收在145.41美元。

受此提振，費城半導體指數大漲4.40%，創下歷史新高。

美國銀行周四出具報告指出，基於全球5G周期開始加速、來自所有主要OEM代工廠授權費的效益增加，以及其技術領先地位，我們認為高通前景可期。美銀分析師將高通目標價從165美元調升至180美元。

投銀Canaccord Genuity出具報告指出，隨著全球智慧手機銷量穩步復甦，高通正處於從5G長期投資周期中受益的有利位置，我們看好到2022會計年度與之後的強勁獲利表現。該投銀將高通目標價從150美元調升至175美元。

高通在周三盤後表示，公司將受惠於5G網路與手機的興起。蘋果最新推出的第一款5G手機iPhone 12系列，即採用高通的5G數據機晶片。高通並看好2020年5G智慧手機出貨量將達到2億支，到2021年進一步增長至5億支。

高通提供本季財務預測，預期營收介於78億～86億美元，調整後每股盈餘介於1.95美元～2.15美元。高通上季調整後營收為65億美元，調整後每股盈餘為1.45美元，優於市場預期的營收59.3億美元與每股盈餘1.17美元。

(時報資訊)