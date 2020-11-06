股市走強，帶動周四亞洲天然橡膠期貨全面反彈收高；受東京和華爾街的股市強勁走勢，提振投資者對全球經濟和消費復甦的樂觀情緒，日本股市收逾兩年高點，同步推助期膠市場走高近3%，而上海市場也反彈上漲，大阪OSE交易所-指標4月期貨漲近3%，報每公斤216.3日圓；新加坡SICOM-RSS3 12月期貨漲0.7%，報每公斤237美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨漲近1%，收於每噸15010元人民幣。

亞洲現貨市場呈現大幅走低，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB跌6%，報每公斤66.3泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲2.7%，報現貨價每公斤158美分。

分析師表示，因COVID-19危機導致防護手套需求激增，以及中國工業用途反彈，供應保持緊張和生產商努力補充庫存，同步推助日本橡膠價格於上個月觸逾三年多高價，近日受到多頭調節，呈窄幅區間整理。(商品行情網)

(時報資訊)